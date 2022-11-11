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FOTOS | ¡Piqué dejó que Shakira se llevara a sus hijos a cambio de la casa!

Shakira ganó la demanda por la custodia de sus hijos, ¡porque a Piqué le importó más una casa para él y su nueva novia! Te contamos,

Por: TV Azteca

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