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FOTOS | Piqué se quedará con sus hijos. ¿Qué pasó con Shakira?

Las vacaciones de Shakira junto a sus hijos terminaron, los niños regresarán a España para estar con su padre y quedarse con él.

Por: TV Azteca

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