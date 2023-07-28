  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Piqué incumplió el acuerdo de custodia, ¡Shakira no se quedará de brazos cruzados!

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, aseguraron que Shakira estaría muy enojada con Piqué por no hacerse cargo de los niños él mismo, te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Pique y sus nenes.jpg
Shakira video.jpg
Pique y su hijo.jpg
Shakira peinada.jpg
Pique selfie con su hijo.jpg
Shakira selfie.jpg
Pique y su hijo pequeño.jpg
Shakira sensual.jpg
Pique y su hijo en la granja.jpg
Shakira sonriendo.jpg
Pique jugando con sus hijos.jpg
Shakira beso.jpg
Pique feliz con la familia.jpg
Shakira de rojo.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique en el Nou Camp.jpg
Pique lentes negros.jpg
Pique en el camión.jpg
Pique firmando botines.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique con toda su familia.jpg
Pique de traje.jpg
Pique con toda la familia.jpg
Pique con sus hijos.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique con lentes.jpg
Pique con frio.jpg
Pique con el Barca.jpg
/
Pique y sus nenes.jpg
Shakira video.jpg
Pique y su hijo.jpg
Shakira peinada.jpg
Pique selfie con su hijo.jpg
Shakira selfie.jpg
Pique y su hijo pequeño.jpg
Shakira sensual.jpg
Pique y su hijo en la granja.jpg
Shakira sonriendo.jpg
Pique jugando con sus hijos.jpg
Shakira beso.jpg
Pique feliz con la familia.jpg
Shakira de rojo.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique en el Nou Camp.jpg
Pique lentes negros.jpg
Pique en el camión.jpg
Pique firmando botines.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique con toda su familia.jpg
Pique de traje.jpg
Pique con toda la familia.jpg
Pique con sus hijos.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique con lentes.jpg
Pique con frio.jpg
Pique con el Barca.jpg
Pique y sus nenes.jpg
Shakira video.jpg
Pique y su hijo.jpg
Shakira peinada.jpg
Pique selfie con su hijo.jpg
Shakira selfie.jpg
Pique y su hijo pequeño.jpg
Shakira sensual.jpg
Pique y su hijo en la granja.jpg
Shakira sonriendo.jpg
Pique jugando con sus hijos.jpg
Shakira beso.jpg
Pique feliz con la familia.jpg
Shakira de rojo.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique en el Nou Camp.jpg
Pique lentes negros.jpg
Pique en el camión.jpg
Pique firmando botines.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique con toda su familia.jpg
Pique de traje.jpg
Pique con toda la familia.jpg
Pique con sus hijos.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique con lentes.jpg
Pique con frio.jpg
Pique con el Barca.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado