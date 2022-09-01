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FOTOS | ¡Piqué le fue infiel a Shakira varias veces! Te contamos.

Jordi Martin, periodista español, aseguró que Piqué le habría sido infiel a la cantante colombiana, ¡al menos en dos ocasiones más!

Por: TV Azteca

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