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FOTOS | Shakira y Piqué tuvieron una acalorada discusión.

La cantante y el futbolista se volvieron a pelear por sus hijos.

Por: TV Azteca

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