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FOTOS | ¡Piqué habló por primera vez de Shakira después de su separación!

¿Qué fue lo que dijo Piqué de Shakira? El exfutbolista habló de la cantante por primera vez, luego de su polémica separación. Te contamos...

Por: Tv Ateca

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