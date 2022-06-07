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FOTOS | Luego de hacer oficial su separación, Shakira y Piqué estuvieron juntos.

La colombiana y el catalán, fueron vistos en República Checa, días después de haber anunciado su separación. ¡Te contamos!

Por: TV Azteca

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