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FOTOS | ¡Más acusaciones de maltrato por parte de Shakira a sus trabajadores!

Un modelo del video “Monotonia” denuncia malos tratos de parte de la cantante, ¡y se suma a anteriores señalamientos contra la cantante! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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