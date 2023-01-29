  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira prepararía enorme regalo para Piqué por su cumpleaños.

Se dice que el regalo puede que sal-pique nuevamente a Clara Chía.

Por: TV Azteca

Piqué (14).jpg
Shakira (13).jpg
Shakira (6).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (2).jpg
Piqué (2).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira (12).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (14).jpg
Shakira Bailando.jpg
Shakira Patinando.jpg
Shakira Selfie.jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Shakira lacia..jpg
Shakira robot.jpg
Shakira cuernuda..jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Shakira saludando.jpg
Shakira (20).jpg
Shakira bikini.jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Shakira gorro.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira china..jpg
Shakira grabando.jpg
Pique com Clara chia.jpg
/
Piqué (14).jpg
Shakira (13).jpg
Shakira (6).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (2).jpg
Piqué (2).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira (12).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (14).jpg
Shakira Bailando.jpg
Shakira Patinando.jpg
Shakira Selfie.jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Shakira lacia..jpg
Shakira robot.jpg
Shakira cuernuda..jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Shakira saludando.jpg
Shakira (20).jpg
Shakira bikini.jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Shakira gorro.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira china..jpg
Shakira grabando.jpg
Pique com Clara chia.jpg
Piqué (14).jpg
Shakira (13).jpg
Shakira (6).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (2).jpg
Piqué (2).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira (12).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (14).jpg
Shakira Bailando.jpg
Shakira Patinando.jpg
Shakira Selfie.jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Shakira lacia..jpg
Shakira robot.jpg
Shakira cuernuda..jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Shakira saludando.jpg
Shakira (20).jpg
Shakira bikini.jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Shakira gorro.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira china..jpg
Shakira grabando.jpg
Pique com Clara chia.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado