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FOTOS | Shakira le gana otra pequeña batalla a Piqué.

La colombiana hizo firmar a su ex una cláusula que más tarde le provocó enojo.

Por: Maribel Velázquez

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