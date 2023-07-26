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FOTOS | Shakira y Rauw Alejandro fueron captados en Puerto Rico, ¡hay rumores de romance!

Una fan de los cantantes compartió en redes sociales imágenes donde se les puede ver disfrutando de las aguas de la Isla del Encanto. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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