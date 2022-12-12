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FOTOS | Shakira recuerda el 2022 como un año lleno de desafíos.

Después de que salieron imágenes de Clara Chía en su mansión de Barcelona, la colombiana habla sobre el año que se va.

Por: TV Azteca

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