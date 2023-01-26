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FOTOS | Shakira le sacó las maletas a Piqué delante de la policía y decenas de fans.

La colombiana no quiere nada de su ex en su mansión y le sacó las últimas pertenencias ante los ojos de decenas de curiosos.

Por: TV Azteca

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