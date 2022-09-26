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FOTOS | Mientras Shakira revela que hay días que "recoge sus pedazos del suelo", Piqué derrama miel con Clara.

El futbolista fue captado al lado de su nuevo amor en el aeropuerto de España; la pareja se escapó a París donde fueron captados entre besos y abrazos.

Por: TV Azteca

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