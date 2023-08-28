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FOTOS | Shakira será homenajeada con escultura de más de cinco metros de altura

La colombiana será homenajeada en su ciudad natal. Todos los detalles en las fotos

Por: Maribel Velázquez

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