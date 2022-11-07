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FOTOS | ¿Thalía le llamó "dramática" a Shakira por todo lo que está viviendo?

Según internautas, Thalía se habría burlado de Shakira por su canción “Monotonía” en un Instagram live. ¿Qué dijo? Te contamos.

Por: TV Azteca

SHAKIRA Y THALIA OK OK NUEVA.jpg
Thalia concierto sonriendo.jpg
Thalia fit.jpg
Thalia labial rosa.jpg
Thalia cumpleaños.jpg
Thalia sonriendo.jpg
Thalia partido de beisbol.jpg
Thalia premios.jpg
Shakira cantando.jpg
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Shakira canta en su concierto.jpg
Shakira alfombra roja.jpg
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Shakira mandando beso.jpg
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Thalia prenios alfombra.jpg
Thalia traje de baño.jpg
Shakira selfie.jpg
Thalia tomando café.jpg
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Shakira estrella de Hollywood.jpg
Thalia y su libro.jpg
Shakira saludando.jpg
Thalia y su mascota.jpg
Shakira pelo suelto.jpg
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Shakira sonriendo.jpg
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