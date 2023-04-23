  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira enfrenta su primer problema en Miami, ¡Piqué no tiene nada que ver!

El cambio de residencia de Shakira no ha sido como la cantante esperaba.

Por: Maribel Velázquez

Shakira (2).jpg
Shakira.jpg
Shakira.jpg
Shakira china..jpg
Shakira (17).jpg
Shakira (21).jpg
Pique y Shakira otoño.jpg
Shakis.jpg
Shakira robot.jpg
Shakira surf.jpg
SHAKIRA.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira papá..jpg
Pique y Shakira felices.jpg
Shakis amor..jpg
Shakira (13).jpg
Shakis (3).jpg
Shakira.jpg
Shakis (5).jpg
Shakira.jpg
Shakira (20).jpg
Shakira china..jpg
Shakira selfie.jpg
Shakira (19).jpg
Shakira (9).jpg
Pique y Shakira selfie.jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira Bailando.jpg
Shakira (4).jpg
/
Shakira (2).jpg
Shakira.jpg
Shakira.jpg
Shakira china..jpg
Shakira (17).jpg
Shakira (21).jpg
Pique y Shakira otoño.jpg
Shakis.jpg
Shakira robot.jpg
Shakira surf.jpg
SHAKIRA.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira papá..jpg
Pique y Shakira felices.jpg
Shakis amor..jpg
Shakira (13).jpg
Shakis (3).jpg
Shakira.jpg
Shakis (5).jpg
Shakira.jpg
Shakira (20).jpg
Shakira china..jpg
Shakira selfie.jpg
Shakira (19).jpg
Shakira (9).jpg
Pique y Shakira selfie.jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira Bailando.jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira.jpg
Shakira.jpg
Shakira china..jpg
Shakira (17).jpg
Shakira (21).jpg
Pique y Shakira otoño.jpg
Shakis.jpg
Shakira robot.jpg
Shakira surf.jpg
SHAKIRA.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira papá..jpg
Pique y Shakira felices.jpg
Shakis amor..jpg
Shakira (13).jpg
Shakis (3).jpg
Shakira.jpg
Shakis (5).jpg
Shakira.jpg
Shakira (20).jpg
Shakira china..jpg
Shakira selfie.jpg
Shakira (19).jpg
Shakira (9).jpg
Pique y Shakira selfie.jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira Bailando.jpg
Shakira (4).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado