¿A qué signo lo mandan siempre a la friendzone?

El amor es algo sumamente complejo y no todos los signos corren con la misma suerte, mucho menos para este signo que al creer haber encontrado a su media naranja lo mandan directo a la friendzone, por ello sus esperanzas de entablar una relación poco a poco han comenzado a diluirse.

Este signo siempre tropieza con la misma piedra y está más que comprobado que el romance no es lo suyo, ya que está solo porque no logra conectar con nadie al nivel que buscan, pero no porque no lo desee, sino porque la otra persona no está interesada y siempre termina siendo enviado a la friendzone.

Este signo tiene un gran corazón, pero también es un tanto complicado, de ahí que constantemente caiga en una espiral de errores que nunca terminan por quitarlo de la friendzone.

¿Cuál es el signo que peor suerte tiene en el amor?

Virgo

Virgo no fue hecho para el amor pues su suerte es nula, esto debido a su personalidad extrovertida y risueña que lo lleva a tener muchas amistades pero ninguna pareja. Este signo no sabe distinguir las señales y por ende siempre termina cometiendo los mismos errores.

Virgo siempre termina sin amistades y con el corazón roto por no saber distinguir las señales. No obstante, su gran corazón le da la fuerza para seguir adelante y quizá en un futuro pueda encontrar ese amor bonito que tanto anhela.

¿Qué otros signos no tienen suerte en el amor?

Además de Virgo, Acuario y Géminis también tienen mala suerte en el amor ya que sus personalidades no van de la mano; sin embargo, al final se encuentran solos por no saber procurar sus relaciones pues no demuestran lo que sienten y no se muestran seguros de sí mismos.