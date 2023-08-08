Estos signos serán afectados por la Luna Menguante en Tauro este 8 de agosto
Este día tendrá lugar el evento conocido como Luna Menguante y de acuerdo con la astrología, repercutirá en los 12 signos del zodiaco de forma especial.
Este día 8 de agosto de 2023 transcurre un evento denominado Luna Menguante y que, según la astrología, se trata de una buena fase para reflexionar y contemplar lo que está por finalizar y ser más conscientes de lo que hay por sembrar o nutrir.
Al mismo tiempo, esta Luna Menguante en Tauro representa una energía que se puede aprovechar para empezar nuevos planes, siempre y cuando se hayan cerrado ciclos anteriormente para que el efecto sea más exitoso. Sin embargo, durante este fenómeno astrológico el resto de los signos del zodiaco serán afectados.
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¿Cómo afectará la Luna Menguante a los signos el 8 de agosto?
- Capricornio: Una vez se encuentre bajo la influencia de la Luna Menguante en Tauro, es posible que este signo del zodiaco deba cambiar de planes. Afortunadamente, saldrá bien librado por su gran capacidad de reacción ante situaciones inesperadas, incluso puede que llegue surja el amor en alguien ya conocido.
- Escorpio: Una vez llegada la Luna Menguante en Tauro este 8 de agosto de 2023, los planes o proyectos para este signo del zodiaco poco a poco se convertirán en algo sólido y duradero. Además, su poder de atracción es imparable y conquistará a quién se proponga.
- Sagitario: Bajo la influencia de la Luna Menguante en Tauro, según la astrología, las circunstancias lo están agobiando pero su enorme fuerza interna lo ayudará a salir de las dificultades. Si bien, pueden removerse viejas heridas familiares, vendrán días mejores para innovar y salir de la rutina.
- Aries: Con la llegada de la Luna Menguante en Tauro, los de Aries irradiarán muy buena vibra donde se encuentre, por lo que es buena temporada para que logre materializar todo lo que desea. No obstante, deberá ser paciente para que pueda disfrutar del éxito.
- Tauro: Durante la llegada de la Luna Menguante en Tauro, los de este signo recibirán la serenidad que necesitan para enfrentar un asunto que los mantiene preocupados. Sin embargo, Júpiter transita sobre su signo y la suerte estará de su lado para salir fortalecido de cualquier prueba.
- Géminis: La Luna Menguante en Tauro llega para recomendar a este signo del zodiaco que trate de finalizar asuntos que tiene pendientes para recuperar la calma que tanto necesita. Si bien, puede ocurrir algo inesperado que lo lleve a la acción y a tomar partido, se encuentra protegido por la Luna en los días 9 y 10.
- Cáncer: Con la llegada del fenómeno de la Luna Menguante en Tauro este 8 de agosto, los de este signo del zodiaco podrán sentirse un poco apagados y bajos de energía, pero pronto podrá recuperar la ilusión y la sonrisa. A su vez, la astrología señala que la Luna está bajo su signo en los días 11, 12 y 13.
- Leo: Bajo la influencia de la Luna Menguante en Tauro, es posible que este signo se sienta emocionalmente un poco inestable, pero sí tiene claras sus metas y no se distrae, logrará triunfar.
- Virgo: Luna Menguante en Tauro este 8 de agosto llega para señalar que hay tensiones a su alrededor pero que sabrá alejar de su vida cualquier energía negativa que le impida ser feliz. Entonces, se trata de una buena temporada para abrirse a propuestas y desafíos nuevos.
- Libra: Bajo la influencia de la Luna Menguante en Tauro, este signo del zodiaco estará muy creativo e inspirado para concretar los planes que tiene en mente. Así, serán pequeños pasos progresivos donde sentirá que tiene mucha mejor suerte.
- Acuario: Con la Luna Menguante en Tauro, este signo del zodiaco querrá disfrutar del verano y vivir como lo desee, sin importar lo que opinen los demás. Por lo tanto, sabrá convertir sus errores en la mejor experiencia y se sentirá equilibrado y optimista.
- Piscis: Durante la Luna Menguante en Tauro, este signo del zodiaco estará con sus emociones a flor de piel y es muy probable que deba enfrentar contradicciones e incertidumbres. Pero no es motivo de preocupación, ya que pronto recibirá la recompensa que merece y estará dispuesto a disfrutar de su vida.