Estos signos serán afectados por la Luna Menguante en Tauro este 8 de agosto

Este día 8 de agosto de 2023 transcurre un evento denominado Luna Menguante y que, según la astrología, se trata de una buena fase para reflexionar y contemplar lo que está por finalizar y ser más conscientes de lo que hay por sembrar o nutrir.

Al mismo tiempo, esta Luna Menguante en Tauro representa una energía que se puede aprovechar para empezar nuevos planes, siempre y cuando se hayan cerrado ciclos anteriormente para que el efecto sea más exitoso. Sin embargo, durante este fenómeno astrológico el resto de los signos del zodiaco serán afectados.

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¿Cómo afectará la Luna Menguante a los signos el 8 de agosto?