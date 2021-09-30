Estos tres signos del zodiaco serán los más afortunados en el amor en octubre.

En este mes de octubre, hay tres signos del Zodiaco que serán quienes sean más suertudos en el amor y el romance, así que podrían formar o equilibrar su relación de pareja. Se trata de Libra, Escorpio y Sagitario.

Libra

Las altas vibraciones de esta temporada benefician principalmente al signo que la representa, según La Opinión. Libra estará lleno de sensualidad y octubre hará que profundice más en su lado romántico y poético.

Mercurio retrocede por Libra hasta el 18 de octubre, lo que indica que un día después, las cosas del amor mejorarán considerablemente.

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Escorpio

Durante la segunda mitad de octubre, Escorpio disfrutará de las mieles de su energía, ya que los planetas influyen directamente en su atractivo y lo hacen irresistible.

Pese a ello, no todo es miel sobre hojuelas, ya que con la llegada de una pareja podrían recordarse sentimientos del pasado para curar, liberarse y entonces, ahora sí disfrutar al máximo las románticas energías del décimo mes del año.

Sagitario

Venus entrará a este signo y lo bañará con las energías del romance, al atraer a varias personas es posible que surja alguna relación.

Los Sagitarios son muy populares en octubre y deben aprovechar su energía vistiendo sus mejores atuendos para lucir atractivos.

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