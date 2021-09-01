¿Cuáles son los signos del zodiaco que creen en el amor a distancia?

Según la astrología, hay signos zodiacales que cuentan con esa capacidad de aplicar en la vida real, que el amor es capaz de derribar cualquier barrera, incluida la distancia y pueden sostener ese tipo de relaciones sin problema alguno.

Sin duda, con la pandemia por el COVID-19, la separación física fue una necesidad obligada, muchas parejas sufrieron el distanciamiento social y otras hasta hicieron una pausa en la relación.

Si bien, la tecnología facilita el amor, no es lo mismo sentir físicamente a la pareja, pero a estos signos los tiene sin cuidado. A continuación te los presentamos.

Géminis

Son muy adaptables y si la relación tiene que ser a distancia, encuentran la manera de sostenerla, mientras haya amor de por medio; según La Opinión.

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Virgo

Es un signo fiel en las relaciones, se le facilita llevar una relación a distancia porque el lenguaje verbal es natural. Virgo es muy paciente para alcanzar sus objetivos.

Piscis

Es un signo que cree en un amor de cuento de hadas y si la distancia es algo con lo que tiene que lidiar, es muy paciente hasta lograr volver a estar en los brazos de su pareja.

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