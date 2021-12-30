Ventaneando captó la llegada de Silvia Pinal a su casa tras salir del hospital.

A una semana de haber sido hospitalizada por contagiarse de Covid-19 y del cual aún no se ha aliviado, Silvia Pinal finalmente fue dada de alta el día de ayer.

Bien resguardada por personal médico llegó a su casa de la Ciudad de México en una ambulancia en la que la acompañaban sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán, así como su asistente personal.

Tanto los médicos como el personal de Doña Silvia hicieron lo imposible para evitarnos captar alguna imagen de la actriz; sin embargo el ágil lente de Ventaneando captó en exclusiva el momento en el que los paramédicos la bajaban de la ambulancia en una camilla, en la que logramos ver su cansado, pero también muy sano semblante.

Cabe destacar que Alejandra no se le separó ni un momento a su madre y así fue como la captamos.

Y fue con este tierno gesto de emoción, que Luis Enrique recibió a su mamá de nuevo en casa, sana y salva.

Una vez que Doña Silvia bajó de la ambulancia fue trasladada a su habitación por los médicos y sus hijos, y fue en ese momento, donde notamos que su camilla está equipada con un tanque de oxígeno, el cual suponemos, ayudará a sus pulmones a recuperarse del Covid-19.

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Alejandra Guzmán revela nuevos detalles sobre la salud de Silvia Pinal

Tras dejar cómoda a Doña Silvia en su habitación, Alejandra Guzmán habló con la prensa y explicó por qué decidieron llevarla a su casa aún con el virus activo.

Estamos con las medidas que nos sugirió el doctor, con el protocolo, hay una enfermera 24 horas y vamos a estar 10 días resguardados

Era un peligro tenerla cerca de algo más peligroso, entonces fue decisión del doctor traerla a la casa, cosa que le dio mucha alegría y que le va a servir porque a veces estaba sola en el hospital. Mi mamá es una persona muy sana y ahí la tienen

Luis Enrique Guzmán está feliz por tener a su mamá en casa

Luis Enrique Guzmán expresó que Silvia Pinal fue trasladada a casa para no contagiarse de otra enfermedad dentro del hospital.

Tenemos un punto de seguridad, donde las batas, cubrebocas y todo eso, se van a ir a un basurero especial

Cada cuatro días más o menos le van a estar haciendo una prueba. El virus no la está inflamando y no la está atacando fuerte. No tiene tanque de oxígeno, sino un compresor de oxígeno, tampoco tiene catéter, no está canalizada y no tiene restricción de dieta. Está de muy buen humor

En otros temas, Luis Enrique asegurá que no habrá cena de Año Nuevo y que Sylvia Pasquel no está vacunada.

Sería inconsciente de nuestra parte reunirnos, pero estamos haciendo un plan para venir en fila india cada media hora. No queremos hacer ninguna cena, todo va a ser por Zoom

Sylvia no está vacunada… tiene que cuidarse mucho y obviamente no se le puede acercar mucho a mi mamá. No sé, ahora si que cada quien sabe su onda

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