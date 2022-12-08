Silvia Pinal sufrió las de caín para cobrar un cheque.

Silvia Pinal sufrió las de Caín cobrando un cheque en el banco.

Vaya odisea que vivió Doña Silvia Pinal, con un banco que se negaba a reconocer su firma en un cheque que necesitaba cobrar.

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El contratiempo la hizo acudir varios días a la institución, donde este miércoles la encontramos acompañada por su hijo Luis Enrique Guzmán, su asistente personal Efigenia Ramos, su chofer Antonio Rodríguez y un enfermero personal.

Certificar un cheque, certificar un cheque, pero no servía nada más que firmar, aquella tenía que decirlo y que querían un poder notarial y cosas así. Más de diez días con esto, meses, además desde principios de enero

La tienen ahí enfrente y todavía le están pidiendo identificación, tras identificación, tras identificación; tienes enfrente a la señora Silvia Pinal

Luis Enrique cuestiona el trato de algunos bancos a personas de la tercera edad.

El contratiempo, llevó a cuestionar a Luis Enrique, la calidad del servicio que algunas instituciones dan a los adultos mayores.

Hay que entrenar al personal para que sepan tratar a la gente de la tercera edad, que les den el valor y les den el trato que se merecen

El problema que son muchos jovencitos los que están en el banco, puros millennials que no saben tratar a los adultos mayores

Después de horas de trámite, la diva del cine mexicano optó por cancelar la cuenta.

Sí, ya. Bien, tranquila, mi firma, la firma mía es una cochinada, ni me muero, ni me mato, ni nada

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Ya se resolvió, ya canceló la cuenta, ya se va a otro banco para que tenga otro tipo de atención

Y, sin perder el sentido del humor que la caracteriza, se dio tiempo de bromear y enviar saludos.