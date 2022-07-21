Silvia Pinal habla en exclusiva sobre el homenaje que le harán en Bellas Artes.

El próximo 29 de agosto el Palacio de Bellas Artes se vestirá de gala con el merecido homenaje que se le realizará a la primera actriz mexicana Silvia Pinal, quien inició su trayectoria artística en la Escuela de Actuación de Bellas Artes, teniendo como profesores a Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia.

El homenaje a la diva del cine mexicano iniciará a las 19 horas y será con el fin de conmemorar su trayectoria actoral que inició en 1949 con la cinta “El pecado de Laura”. La cortesía será totalmente gratuita y podrá asistir cualquier persona que así lo desee.

Entre las actividades que se llevarán a cabo durante la ofrenda en vida a Silvia Pinal está la participación de destacados críticos de cine que realizarán un conversatorio en torno a la participación y aporte de la actriz en la Época de Oro del Cine Mexicano, todo organizado por la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Cineteca Nacional, con apoyo de Sylvia Pasquel.

¿Qué dijo Silvia Pinal al respecto? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Silvia Pinal habló sobre el homenaje que le rendirán en el Palacio de Bellas Artes el próximo 29 de agosto.

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“Me siento muy contenta, muy agradecida, es una cosa muy linda la que me han regalado y lo voy a disfrutar”, mencionó la primera actriz mexicana, quien dijo no saber sobre la presión que ejerció su hija Sylvia Pasquel sobre el gobierno para que se llevara a cabo su homenaje.

“Fíjate que eso no lo sabía yo, pero que Silvita venga a luchar por mí, muy bien, muy bien”, añadió.

Sobre disfrutar en vida de este homenaje y ser recibida a la entrada del Palacio de Bellas Artes por autoridades culturales de México, Pinal declaró que “todo eso es una cosa muy hermosa que creo yo que, en cualquier lugar, a cualquier gente le puede cautivar una cosa así, yo estoy muy agradecida con todos ellos…”.

Así mismo, la actriz reveló que le gustaría asistir al homenaje con “un vestido precioso, yo soy una gente muy sencilla, yo amo mi trabajo, amo mi nombre y le doy gracias a Dios”.

Por último, la diva agradeció el ciclo de la trilogía que filmó con Luis Buñuel, la cual será exhibida en la Cineteca Nacional y reveló que esas son sus películas favoritas.

