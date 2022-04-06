Silvia Pinal revela qué piensa su familia de su regreso al teatro.

A pocas semanas de que se estrene la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! Silvia Pinal revela qué le dicen sus hijos sobre el proyecto, que bajo la dirección de Carlos Ignacio y la producción de Iván Cochegrus, la devolverá a los escenarios teatrales.

¡Ay, mamá! Estás loca, esa es la llave que me ayuda a salir y decir ‘Aquí estoy yo, señores y señoras, la abuelita que esta viejita, pero todavía jala’

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Es la primera vez que la Diva incursiona en el teatro infantil.

Estoy muy ilusionada, quiero lo que no hice en mi juventud lo quiero hacer ahora

A propósito de su personaje, Silvia Pinal asegura que en la vida real es una excelente abuela.

Como abuelita soy a todo dar, yo llego a mi casa y están mis nietos, ayer estaba mi nieto el más chiquito, el hijo de Luis Enrique, me trae por toda la casa dándole la vuelta para enseñarme, según él

Silvia Pinal confiesa que de niña fue muy traviesa y pésima estudiante.

Me escapaba mucho porque era muy mala como estudiante, yo no funcionaba muy bien, pero que no me dijeran ‘Silvia, ¿quieres cantar?’, ‘Silvia, ¿quieres venir?’, ¡Nombre!, me salía de las orejas por todos lados

Silvia Pinal revela su sentir por Luis Miguel

En otros temas, Silvia Pinal confesó sentir un gran afecto por Luis Miguel.

Luis Miguel, aunque no lo quiera él, yo sí lo quiero, es un muchacho talentosísimo y es un gran valor que yo por los países que he viajado, he tenido el placer de ver cómo lo quiere la gente, como lo apapachan y es guapo, simpático, joven y rico

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Caperucita ¡Qué onda con tu Abuelita!, cuya adaptación corrió a cargo de Carlos Ignacio, quien además dirige y actúa en el montaje, se estrenará el próximo domingo 8 de mayo en el nuevo teatro Silvia Pinal de la Ciudad de México, con las actuaciones de Norma Lazareno, María Rebeca, Mary Paz Banquells y Sergio Zaldívar.