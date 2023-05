Sismo CDMX: ¿Qué consecuencias tendrán los microsismos en la capital?

Hemos crecido sabiendo que estamos expuestos a un fuerte sismo en la capital mexicana. Sin embargo, en los últimos días hemos tenido pequeños movimientos telúricos que van a dejar consecuencias en la Ciudad de México.

¿Cómo diferenciar un sismo de una réplica? El especialista explica.

Hasta el momento, ninguno ha tenido una magnitud superior a los 4 grados, por eso no constituyen un peligro para la población, pero eso no quiere decir que no vayan a tener consecuencias.

¿Qué consecuencias tendrán los microsismos en CDMX?

Arturo Iglesias Mendoza, Jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN), explicó las consecuencias de los microsismos que hemos tenido en la Ciudad de México.

Los sismos de esta magnitud tienen poca probabilidad de causar daños porque las sacudidas, si bien son intensas, son muy cortas en tiempo y en frecuencias muy altas. Si ustedes lo sintieron, es una sacudida muy rápida y se acaba muy pronto, casi uno está diciendo: ‘está temblando’, cuando ya acabó el temblor

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX, en la misma línea ha afirmado que los capitalinos pueden seguir con su vida normal.

Desde el 2019 venimos trabajando con los centros de investigación en el análisis de este tema que consideramos importante; y, segundo, estamos investigando para ver el posible riesgo que pudieran ocasionar estos microsismos y poder generar una información adecuada siempre que ocurre un microsismo

Myriam Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ha respaldado las declaraciones de la Jefa de Gobierno.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 109 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 19/05/23 18:18:14 Lat 14.81 Lon -93.67 Pf 10 km pic.twitter.com/0KlZhgQ4kD — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 20, 2023

