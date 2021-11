En FOTOS | Un descuido mandó al hospital a Sofía Aragón.

La ex reina de belleza compartió una imagen desde el hospital provocando que sus seguidores se preocuparan por ella.

La conductora y exreina de belleza, Sofía Aragón encendió las alarmas de sus seguidores luego de que compartiera una fotografía en el hospital asegurando que todo se debió a un descuido.

La ex reina de belleza dio a conocer que llegó al hospital debido a que hace unos días comenzó a experimentar algunos síntomas que ignoró, ya que se realizó dos pruebas de Covid que salieron negativas por lo que continuó haciendo su vida normal, lo que le desencadenó una fuerte neumonía.

“Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas me confié y seguí con mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía en mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos”, escribió Sofía Aragón en sus redes sociales.

“Los tomé como una pequeña gripa estacional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía”, aseguró la también modelo.

La conductora no perdió la oportunidad de pedirle a sus seguidores que se sigan cuidando y que no dejen pasar cualquier síntoma de Covid-19 o cualquier otra enfermedad, pues de hacerlo, podrían tener graves consecuencias: “Amigos, no por el hecho de no ser COVID significa que debemos confiarnos y descuidarnos, seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad, cuídense”, finalizó.

Cabe mencionar que el 2021 no ha sido un año fácil para Sofía, ya que a principios de año tuvo complicaciones derivadas de la endometriosis que padece desde su adolescencia: “Desde mis primeros periodos yo tenía mucho dolor, pero siempre pensamos que era normal y desde los 16 años hasta ahora que tengo 27 es que he estado en tratamientos hormonales de muchos tipos para intentar tratarla y eso ha incluido dos cirugías de laparoscópica para intentar quemar y controlar los focos de la endometriosis alrededor de mi cuerpo”.

