Sol Cortés y La Bestia: ¿hay o no amor?

Si hay una atleta que se ganó el cariño de los millones de fans de Exatlón México, es Sol Cortés, Million Dolar Baby, quien conquistó la quinta temporada y tuvo una actuación destacada en la segunda edición All Star.

Tras su salida de las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana, Sol Cortés habló con nuestro querido Chicken Muñoz en “De lo que UNO se entera”. La atleta reveló lo que fue para ella ser parte de la edición más exigente en la historia de Exatlón México.

“Estoy feliz de lo que se vivió y muy feliz de como se dieron las cosas. Me quedé con muchas ganas de seguir en esa temporada (primera edición All Star), creo que también estaba en uno de mis mejores momentos, hablando de este tema deportivo. Como atleta de Exatlón sabía que estaba en mi mejor momento, con la puntería, más fluida en los circuitos, pero pasaron otras cosas”, mencionó.

Y añadió: “Cuando me invitaron, sabía que tenía que enfrentarme a muchos miedos, los cuales no quería sentir, pero regresé y me fue muy bien”, añadió.

¿Sol fue traicionada por su equipo en Exatlón All Star?

Sobre si su equipo le dio la espalda cuando se dio su eliminación, Sol fue contundente: “En ningún momento lo sentí. Antes de la eliminación ya habíamos hablado todos y habíamos quedado que Evelyn sería la que iba a dar las órdenes, sabíamos que así era la competencia”.

¿Sol y La Bestia tienen una relación?

Finalmente, Sol respondió si tiene un shippeo con La Bestia: “Lo que se ve, no se pregunta. Es evidente que tenemos una amistad, nos queremos mucho, nos lo demostramos. Es una gran amistad, es de mis mejores amigos”.