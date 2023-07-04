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FOTOS | Solange Dekker, la modelo trans que pasó de vivir en las calles a ser top model.

La modelo no contó con el apoyo de su familia, pero se alzó como la más linda de su país. Los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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