CDMX

PAYASO

Instagram: @losdestrampados

Oskarin es un comediante, que ejerce como payaso y conductor de televisión. Es parte del dueto cómico Los Destrampados junto a su hermano Joss. Cuenta con 20 años de trayectoria lo cual no ha sido fácil llegar hasta donde está ya que la gente no creía en su potencial como payaso.

Durante años se dedicó a tocar puertas hasta que en el año 2009 Tv Azteca cree en su talento como payasos y haciendo bromas a televisión nacional y desde ahí su hermano Joss y Oskarin han sido reconocidos nacionalmente.

Su historia de éxito inicia a raíz de un hecho traumático, el secuestro de su papá, lo que llevó a que su familia perdiera todas sus pertenencias como casa, dinero, carros ya que si no hubieran pagado todo lo que les pidieron su padre habría sido asesinado brutalmente. Este miedo llevó a que por miedo a que a su familia le sucediera algo, su padre les prohibió a sus familiares salir durante un tiempo en el cual tuvieron que buscar actividades extras como hacer malabares y a descubrir su talento como payasos. Al inicio su propia familia, incluyendo su madre le dio la espalda.

En sus inicios sus funciones como payasos no tuvieron el éxito que ellos querían ya que no eran conocidos y el lugar no se llenó, desesperados salieron a rogarle a las personas que entraran a la función pero ni así lograron obtener éxito, lo cual los llevó a buscar un empleo diferente y seguir tocando puertas.

Cuando la fama llegó, los hermanos decidieron comprar un circo pusieron todas sus esperanzas en un circo a pesar de no saber cómo administrarlo pero ahora teniendo éxito en todo el país, el error más grande fue que el circo lo compraron a crédito y llegó un momento que no lograron cubrir los pagos por lo que se vieron obligados a tener que venderlo por partes para poder recuperar un poco de lo perdido.

Oskarin se considera una persona extrovertida, aventurera y que le gusta vivir nuevos retos en su vida.