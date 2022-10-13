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FOTOS | Stephanie Salas fue amiga de la esposa de Humberto Zurita.

El actor de la pantalla chica reveló que la madre de Michelle Salas tuvo una amistad con su difunta esposa Christian Bach.

Por: TV Azteca

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