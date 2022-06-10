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FOTOS | ¿Suegro de Danna Paola la quiere ver vestida de blanco? ¡Aquí los detalles!

Néstor Daniel está feliz por la relación que lleva su hijo con la intérprete de “Mala fama” y opina de una posible boda entre los cantantes.

Por: TV Azteca

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Danna con el gorro de Alex Hoyer..jpg
Alex Hoyer con gorro rojo..jpg
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Alex Hoyer con sudadera blanca..jpg
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