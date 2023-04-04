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FOTOS | Padre de Piqué habría echado a Shakira de su mansión de Barcelona.

Aseguran que Joan Piqué envió un correo electrónico a Shakira para que abandonara la casa antes del 31 de abril.

Por: Maribel Velázquez

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