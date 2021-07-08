FOTOS: Aguerridos duelos por equipos entre Jaguares y Halcones.

Los sobrevivientes de la tribu Jaguar tienen duda sobre la ventaja secreta que Paco Pizaña encontró en la estructura del circuito por la recompensa de Survivor México. Paco tiene la oportunidad de cambiar un voto durante el concejo tribal.

El ánimo de la tribu Halcón no decae en Survivor México.

Los Halcones tienen los ánimos bajos pues han sido derrotados dos veces seguidas. Sargento Rap reveló que se ha sentido culpable de los errores que ha cometido durante los juegos en Survivor México.

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Halcones y Jaguares se reunieron en la ceremonia previa del juego por la recompensa, Carlos Guerrero ‘Warrior’ reveló que la fusión de tribus está muy cerca. La recompensa que Jaguares y Halcones se disputaron en las tierras de Survivor fue una dotación de shampoo y una cena en restaurante.

Los sobrevivientes de la tribu Halcón lo entregaron todo en el arduo circuito de obstáculos, finalmente su destreza y estrategia fue superior pues derrotaron a los Jaguares de manera contundente.

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Tras la derrota que sufrió la tribu Jaguar, Alejandra Toussaint, Paco Pizaña y Gary Centeno hablaron de que Cyntia González aplaudió el triunfo de la tribu Halcón a lo que Alejandra reveló ante cámaras que no se ha olvidado de cuando puso a la tribu en su contra.

Los sobrevivientes vistieron ropa nueva para asistir al restaurante de la recompensa en Survivor.

Nuevamente Jaguares y Halcones se reunieron para conocer la recompensa en disputa, una experiencia inédita, Ecoturismo en las tierras de Survivor México. Los Jaguares sacaron la ventaja rápidamente sin embargo la tribu Halcón logró una remontada increíble y consiguió la inédita experiencia.

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Los sobrevivientes de la tribu Halcón disfrutaron de un refrescante baño, también pudieron escoger ropas de su equipaje para poder ingresar al restaurante especial. En dos increíbles camionetas, los integrantes de la tribu Halcón recorrieron las calles de República Dominicana para disfrutar de su recompensa.

