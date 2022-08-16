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FOTOS | Arrasador juego por recompensa Survivor México 16 agosto 2022.

Jaguares, Halcones y Los Otros se enfrentan por una jugosa recompensa Survivor México. La tribu Jaguar inicia con una racha de victorias al ganar ambos juegos.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en juego los suministros de la semana 10en Survivor México 2022.
Halcones desean ganar los suministros de Survivor México 2022.
Jaguares planean tener una semana amarilla en Survivor México 2022.
Los Otros planean ganar los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que anotar la pelota en la red de su oponente en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que lanzar la pelota de Survivor México 2022.
Emocionante juego de puntería en Survivor México 2022.
La emoción por ganar los suministros invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
El guardián tenía que evitar que anotaran en Survivor México 2022.
Concentración por los suministros de Survivor México 2022.
Deliciosos suministros para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar los suministros de Survivor México 2022.
Todos desean los suministros de Survivor México 2022.
Divertido juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una increíble recompensa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Jaguares planean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Halcones quieren acabar con la racha de Jaguares en Survivor México 2022.
Activar el mecanismo del riel en Survivor México 2022.
Esperar las cajas después de activar mecanismo en Survivor México 2022.
Recolectar las piezas necesarias en Survivor México 2022.
Acomodar las piezas del rompecabezas en Survivor México 2022.
Y equilibrar con el timón para atrapar la pelota y ganar una calavera en Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 4 calaveras para ganar la recompensa Survivor México 2022.
Destreza, velocidad y fuerza por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Cuchao usó su medallón para robar la recompensa por la comunicación de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en juego los suministros de la semana 10en Survivor México 2022.
Halcones desean ganar los suministros de Survivor México 2022.
Jaguares planean tener una semana amarilla en Survivor México 2022.
Los Otros planean ganar los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que anotar la pelota en la red de su oponente en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que lanzar la pelota de Survivor México 2022.
Emocionante juego de puntería en Survivor México 2022.
La emoción por ganar los suministros invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
El guardián tenía que evitar que anotaran en Survivor México 2022.
Concentración por los suministros de Survivor México 2022.
Deliciosos suministros para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar los suministros de Survivor México 2022.
Todos desean los suministros de Survivor México 2022.
Divertido juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una increíble recompensa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Jaguares planean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Halcones quieren acabar con la racha de Jaguares en Survivor México 2022.
Activar el mecanismo del riel en Survivor México 2022.
Esperar las cajas después de activar mecanismo en Survivor México 2022.
Recolectar las piezas necesarias en Survivor México 2022.
Acomodar las piezas del rompecabezas en Survivor México 2022.
Y equilibrar con el timón para atrapar la pelota y ganar una calavera en Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 4 calaveras para ganar la recompensa Survivor México 2022.
Destreza, velocidad y fuerza por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Cuchao usó su medallón para robar la recompensa por la comunicación de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego los suministros de la semana 10en Survivor México 2022.
Halcones desean ganar los suministros de Survivor México 2022.
Jaguares planean tener una semana amarilla en Survivor México 2022.
Los Otros planean ganar los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que anotar la pelota en la red de su oponente en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que lanzar la pelota de Survivor México 2022.
Emocionante juego de puntería en Survivor México 2022.
La emoción por ganar los suministros invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
El guardián tenía que evitar que anotaran en Survivor México 2022.
Concentración por los suministros de Survivor México 2022.
Deliciosos suministros para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar los suministros de Survivor México 2022.
Todos desean los suministros de Survivor México 2022.
Divertido juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una increíble recompensa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Jaguares planean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Halcones quieren acabar con la racha de Jaguares en Survivor México 2022.
Activar el mecanismo del riel en Survivor México 2022.
Esperar las cajas después de activar mecanismo en Survivor México 2022.
Recolectar las piezas necesarias en Survivor México 2022.
Acomodar las piezas del rompecabezas en Survivor México 2022.
Y equilibrar con el timón para atrapar la pelota y ganar una calavera en Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 4 calaveras para ganar la recompensa Survivor México 2022.
Destreza, velocidad y fuerza por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Cuchao usó su medallón para robar la recompensa por la comunicación de Survivor México 2022.

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