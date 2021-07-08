FOTOS: Batallas trepidantes por invaluables recompensas en Survivor.

Sargento Rap reveló ante cámaras que está encantado de participar en los duelos de extinción y eliminar a sus compañeros. Pablo Martí consideró en formar alianza con Sargento para mandar a otros integrantes y no solamente a ellos.

La tribu Jaguar ha notado estrategias en las que Pablo y Sargento se están convirtiendo en una dupla de verdugos. Paco Pizaña le pidió a sus compañeras que se esfuercen más para derrotar a sus rivales.

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Paco Pizaña, Jorge Ortín y Alejandra Toussaint hablaron para redoblar esfuerzos y aprovechar los ánimos caídos de la tribu Halcón. Alejandra les pidió que traten de cambiar el chip de ánimo para entender su nueva realidad en Survivor México.

Paco Pizaña y Fernando Vélez protagonizaron un fuerte malentendido durante juego en Survivor México.

Halcones y Jaguares se reunieron en la ceremonia para ganar los suministros de la semana. La ansiedad y desesperación formaron parte de la prueba ya que los sobrevivientes estaban cegados.

Fernando Vélez no brindó las instrucciones correctas y detonó la desesperación de Paco Pizaña, sin embargo la tribu Jaguar resultó victoriosa de los suministros con un aplastante marcador.

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Paco Pizaña reveló ante Gary y Alejandra que Fernando Vélez es muy distraído pues el problema durante el juego fue por no haber prestado atención. Alejandra propone ponerle un alto a la iniciativa de Fernando y solamente usar a los integrantes más fuertes.

Adianez Hernández, Julio Barraza y Denisha coincidieron que Pablo Martí está contaminando la convivencia del refugio pues continúa su actitud de autoritario pese a que ya no es capitán de la tribu Halcón.

Los sobrevivientes disfrutaron su platillo favorito y recuerdan a sus familiares.

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Jaguares y Halcones se disputaron la invaluable recompensa, su platillo favorito corroborado con sus familiares. Los sobrevivientes lo entregaron todo en el trepidante circuito de Survivor México y con una reñida batalla, la tribu Jaguar resultó victoriosa. Los integrantes de la tribu Jaguar saborearon su platillo favorito.

