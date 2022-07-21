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FOTOS | Brutal juego por recompensa Survivor México 21 de julio 2022.

Halcones y Jaguares se enfrentan por inmunidad y por la recompensa Survivor México. Kenta y Viridiana consiguieron su collar, Fátima fue llevada al hospital.

Por: Redacción Azteca UNO

La tribu Halcón escucha las instrucciones del juego por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes de la tribu Jaguar desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Inicia el juego por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tenían que armar el rompecabezas de pescado con una sola mano en Survivor México 2022.
Difícil prueba de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso una deliciosa recompensa extra para el ganador del collar en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares atentos a las instrucciones de “Warrior” en Survivor México 2022.
Jaguares impactados por la noticia del tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Halcones toman una difícil decisión para el exilio en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad y un plato con quesadillas en Survivor México 2022.
Viridiana también ganó el collar de inmunidad y un plato con quesadillas en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una sorpresa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar desea la recompensa de Survivor México 2022.
Un jugoso pavo para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones motivados por la suculenta recompensa de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Arranca el juego por equipos en Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes tenían que mover la esfera en el circuito lodoso de Survivor México 2022.
Evitar que el guardián interrumpiera su recorrido en Survivor México 2022.
Emocionante lucha por la recompensa en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Aguerrida lucha para evitar que el guardián cumpla con su labor en Survivor México 2022.
Todos desean la suculenta recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Lucha en circuito lodoso de Survivor México 2022.
Fátima de la tribu Halcón resultó lesionada en el juego por la recompensa Survivor México 2022.
Jugosa recompensa en disputa todos desean el triunfo en Survivor México 2022.
Salvaje juego en lodo por deliciosa recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa en Survivor México 2022.
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La tribu Halcón escucha las instrucciones del juego por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes de la tribu Jaguar desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Inicia el juego por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tenían que armar el rompecabezas de pescado con una sola mano en Survivor México 2022.
Difícil prueba de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso una deliciosa recompensa extra para el ganador del collar en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares atentos a las instrucciones de “Warrior” en Survivor México 2022.
Jaguares impactados por la noticia del tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Halcones toman una difícil decisión para el exilio en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad y un plato con quesadillas en Survivor México 2022.
Viridiana también ganó el collar de inmunidad y un plato con quesadillas en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una sorpresa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar desea la recompensa de Survivor México 2022.
Un jugoso pavo para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones motivados por la suculenta recompensa de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Arranca el juego por equipos en Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes tenían que mover la esfera en el circuito lodoso de Survivor México 2022.
Evitar que el guardián interrumpiera su recorrido en Survivor México 2022.
Emocionante lucha por la recompensa en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Aguerrida lucha para evitar que el guardián cumpla con su labor en Survivor México 2022.
Todos desean la suculenta recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Lucha en circuito lodoso de Survivor México 2022.
Fátima de la tribu Halcón resultó lesionada en el juego por la recompensa Survivor México 2022.
Jugosa recompensa en disputa todos desean el triunfo en Survivor México 2022.
Salvaje juego en lodo por deliciosa recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Halcón escucha las instrucciones del juego por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes de la tribu Jaguar desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Inicia el juego por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tenían que armar el rompecabezas de pescado con una sola mano en Survivor México 2022.
Difícil prueba de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso una deliciosa recompensa extra para el ganador del collar en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares atentos a las instrucciones de “Warrior” en Survivor México 2022.
Jaguares impactados por la noticia del tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Halcones toman una difícil decisión para el exilio en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad y un plato con quesadillas en Survivor México 2022.
Viridiana también ganó el collar de inmunidad y un plato con quesadillas en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una sorpresa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar desea la recompensa de Survivor México 2022.
Un jugoso pavo para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones motivados por la suculenta recompensa de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Arranca el juego por equipos en Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes tenían que mover la esfera en el circuito lodoso de Survivor México 2022.
Evitar que el guardián interrumpiera su recorrido en Survivor México 2022.
Emocionante lucha por la recompensa en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Aguerrida lucha para evitar que el guardián cumpla con su labor en Survivor México 2022.
Todos desean la suculenta recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Lucha en circuito lodoso de Survivor México 2022.
Fátima de la tribu Halcón resultó lesionada en el juego por la recompensa Survivor México 2022.
Jugosa recompensa en disputa todos desean el triunfo en Survivor México 2022.
Salvaje juego en lodo por deliciosa recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa en Survivor México 2022.

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