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FOTOS | Competencia por el símbolo y la recompensa Survivor México.

La tribu Halcón ganó la recompensa Survivor México. Kenta y Nahomi ganaron su segundo símbolo de Survivor México. Los Otros planean su estrategia para ganar.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” dio inicio al juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Viridiana desea su segundo símbolo de Survivor México 2022.
Las mujeres se enfrentaron en un juego de equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en la estructura de Survivor México 2022.
Y evitar que se les cayera la pelota de Survivor México 2022.
Poco a poco iban perdiendo el equilibrio en Survivor México 2022.
Concentración y balance por el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi celebra al conseguir su segundo símbolo en Survivor México 2022.
Todos desean el símbolo de Survivor México 2022.
Cuchao y Kenta quieren su segundo símbolo de Survivor México 2022.
El símbolo los acerca a tener un lugar en la gran final de Survivor México 2022.
Reñida competencia de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
El tiempo pasa y el equilibrio se acaba en Survivor México 2022.
Yusef y Santi felicitan a Kenta en Survivor México 2022.
Kenta ganó su segundo símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene lista una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones motivados para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Los Otros necesitan una victoria con urgencia en Survivor México 2022.
La tribu ganadora pasará el resto del día en una Villa lujosa de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que correr a la estructura de Survivor México 2022.
Llevar el cofre a la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Acomodar los tótems que estaban en el cofre de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que derribar los tótems con las pelotas de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Enfrentamiento individual por invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo en Survivor México 2022.
Puntería y concentración en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió 3 calaveras en Survivor México 2022.
Los Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” dio inicio al juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Viridiana desea su segundo símbolo de Survivor México 2022.
Las mujeres se enfrentaron en un juego de equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en la estructura de Survivor México 2022.
Y evitar que se les cayera la pelota de Survivor México 2022.
Poco a poco iban perdiendo el equilibrio en Survivor México 2022.
Concentración y balance por el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi celebra al conseguir su segundo símbolo en Survivor México 2022.
Todos desean el símbolo de Survivor México 2022.
Cuchao y Kenta quieren su segundo símbolo de Survivor México 2022.
El símbolo los acerca a tener un lugar en la gran final de Survivor México 2022.
Reñida competencia de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
El tiempo pasa y el equilibrio se acaba en Survivor México 2022.
Yusef y Santi felicitan a Kenta en Survivor México 2022.
Kenta ganó su segundo símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene lista una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones motivados para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Los Otros necesitan una victoria con urgencia en Survivor México 2022.
La tribu ganadora pasará el resto del día en una Villa lujosa de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que correr a la estructura de Survivor México 2022.
Llevar el cofre a la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Acomodar los tótems que estaban en el cofre de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que derribar los tótems con las pelotas de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Enfrentamiento individual por invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo en Survivor México 2022.
Puntería y concentración en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió 3 calaveras en Survivor México 2022.
Los Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Viridiana desea su segundo símbolo de Survivor México 2022.
Las mujeres se enfrentaron en un juego de equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en la estructura de Survivor México 2022.
Y evitar que se les cayera la pelota de Survivor México 2022.
Poco a poco iban perdiendo el equilibrio en Survivor México 2022.
Concentración y balance por el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi celebra al conseguir su segundo símbolo en Survivor México 2022.
Todos desean el símbolo de Survivor México 2022.
Cuchao y Kenta quieren su segundo símbolo de Survivor México 2022.
El símbolo los acerca a tener un lugar en la gran final de Survivor México 2022.
Reñida competencia de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
El tiempo pasa y el equilibrio se acaba en Survivor México 2022.
Yusef y Santi felicitan a Kenta en Survivor México 2022.
Kenta ganó su segundo símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene lista una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones motivados para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Los Otros necesitan una victoria con urgencia en Survivor México 2022.
La tribu ganadora pasará el resto del día en una Villa lujosa de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que correr a la estructura de Survivor México 2022.
Llevar el cofre a la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Acomodar los tótems que estaban en el cofre de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que derribar los tótems con las pelotas de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Enfrentamiento individual por invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo en Survivor México 2022.
Puntería y concentración en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió 3 calaveras en Survivor México 2022.
Los Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.

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