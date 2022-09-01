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FOTOS | ¿Quién ganó la comunicación Survivor México 1 septiembre 2022?

Jaguares, Halcones y Los Otros se enfrentaron en trepidantes juegos para conseguir increíbles recompensas. La tribu Jaguar ganó la comunicación Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares planean ganar la recompensa de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón estuvo cerca de la victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que seguir la cuerda en Survivor México 2022.
Cruzar la viga de equilibrio en Survivor México 2022.
Trasladar los costales en el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Juego de velocidad en Survivor México 2022.
Al final tenían que encestar dos pelotas en la zona indicada de Survivor México 2022.
Todos desean ganar la comida frita de Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes de Survivor México 2022.
Los Otros consiguieron 5 calaveras en Survivor México 2022.
Concentración para encestar las pelotas de Survivor México 2022.
Jaguares ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego una invaluable recompensa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Jaguares desea mantener su racha de victoria en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge ganar la comunicación de Survivor México 2022.
David confesó que era complicado el juego de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una videollamada con los familiares de la tribu ganadora de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su fuerza en Survivor México 2022.
Enfrentamiento de fuerzas en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Otros no tienen fuerza suficiente en Survivor México 2022.
Todos desean la comunicación de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por recompensa de Survivor México 2022.
Celebración de Los Otros en Survivor México 2022.
Invaluable recompensa en disputa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Los Halcones consiguieron 3 calaveras en Survivor México 2022.
Jaguares ganaron la comunicación de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares planean ganar la recompensa de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón estuvo cerca de la victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que seguir la cuerda en Survivor México 2022.
Cruzar la viga de equilibrio en Survivor México 2022.
Trasladar los costales en el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Juego de velocidad en Survivor México 2022.
Al final tenían que encestar dos pelotas en la zona indicada de Survivor México 2022.
Todos desean ganar la comida frita de Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes de Survivor México 2022.
Los Otros consiguieron 5 calaveras en Survivor México 2022.
Concentración para encestar las pelotas de Survivor México 2022.
Jaguares ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego una invaluable recompensa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Jaguares desea mantener su racha de victoria en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge ganar la comunicación de Survivor México 2022.
David confesó que era complicado el juego de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una videollamada con los familiares de la tribu ganadora de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su fuerza en Survivor México 2022.
Enfrentamiento de fuerzas en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Otros no tienen fuerza suficiente en Survivor México 2022.
Todos desean la comunicación de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por recompensa de Survivor México 2022.
Celebración de Los Otros en Survivor México 2022.
Invaluable recompensa en disputa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Los Halcones consiguieron 3 calaveras en Survivor México 2022.
Jaguares ganaron la comunicación de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares planean ganar la recompensa de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón estuvo cerca de la victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que seguir la cuerda en Survivor México 2022.
Cruzar la viga de equilibrio en Survivor México 2022.
Trasladar los costales en el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Juego de velocidad en Survivor México 2022.
Al final tenían que encestar dos pelotas en la zona indicada de Survivor México 2022.
Todos desean ganar la comida frita de Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes de Survivor México 2022.
Los Otros consiguieron 5 calaveras en Survivor México 2022.
Concentración para encestar las pelotas de Survivor México 2022.
Jaguares ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego una invaluable recompensa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Jaguares desea mantener su racha de victoria en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge ganar la comunicación de Survivor México 2022.
David confesó que era complicado el juego de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una videollamada con los familiares de la tribu ganadora de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su fuerza en Survivor México 2022.
Enfrentamiento de fuerzas en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Otros no tienen fuerza suficiente en Survivor México 2022.
Todos desean la comunicación de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por recompensa de Survivor México 2022.
Celebración de Los Otros en Survivor México 2022.
Invaluable recompensa en disputa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Los Halcones consiguieron 3 calaveras en Survivor México 2022.
Jaguares ganaron la comunicación de Survivor México 2022.

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