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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México 3 de septiembre2022?

Jaguares atestiguaron un reñido juego por el tótem de inmunidad. Nadie quiere ser eliminado de Survivor México, Jacky sorprendió a todos en el concejo tribal.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Jaguares atestiguan el duelo por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Trepidante juego en parejas por inmunidad en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Recorrer las vigas de equilibrio en Survivor México 2022.
Armar la varilla y evitar que cayera la pelotita de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que encestar las pelotas en la zona indicada de Survivor México 2022.
Emocionante juego por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros en contra de Halcones en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Nadie quiere sentenciar a sus integrantes de tribu en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no consiguió las calaveras necesarias en Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Las tribus se reunieron en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Jaguares son testigos del concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Otros deben votar para sentenciar a un integrante de Survivor México 2022.
Halcones tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
“Warrior” dio un importante anuncio en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar quedó impactada en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no esperaba ese anuncio en Survivor México 2022.
Los Otros votaron por Jacky en Survivor México 2022.
Nahomi usó su tótem para salvarse de la extinción de Survivor México 2022.
Julián usó su tótem para salvar a Cuchao de la extinción de Survivor México 2022.
Al no haber más oponente para la extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” pidió un poco de agua para extinguir el juego de la antorcha en Survivor México 2022.
Algo inédito sucedió en Survivor México 2022.
Jacky es eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Jaguares atestiguan el duelo por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Trepidante juego en parejas por inmunidad en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Recorrer las vigas de equilibrio en Survivor México 2022.
Armar la varilla y evitar que cayera la pelotita de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que encestar las pelotas en la zona indicada de Survivor México 2022.
Emocionante juego por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros en contra de Halcones en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Nadie quiere sentenciar a sus integrantes de tribu en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no consiguió las calaveras necesarias en Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Las tribus se reunieron en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Jaguares son testigos del concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Otros deben votar para sentenciar a un integrante de Survivor México 2022.
Halcones tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
“Warrior” dio un importante anuncio en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar quedó impactada en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no esperaba ese anuncio en Survivor México 2022.
Los Otros votaron por Jacky en Survivor México 2022.
Nahomi usó su tótem para salvarse de la extinción de Survivor México 2022.
Julián usó su tótem para salvar a Cuchao de la extinción de Survivor México 2022.
Al no haber más oponente para la extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” pidió un poco de agua para extinguir el juego de la antorcha en Survivor México 2022.
Algo inédito sucedió en Survivor México 2022.
Jacky es eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Jaguares atestiguan el duelo por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Trepidante juego en parejas por inmunidad en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Recorrer las vigas de equilibrio en Survivor México 2022.
Armar la varilla y evitar que cayera la pelotita de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que encestar las pelotas en la zona indicada de Survivor México 2022.
Emocionante juego por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros en contra de Halcones en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Nadie quiere sentenciar a sus integrantes de tribu en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no consiguió las calaveras necesarias en Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Las tribus se reunieron en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Jaguares son testigos del concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Otros deben votar para sentenciar a un integrante de Survivor México 2022.
Halcones tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
“Warrior” dio un importante anuncio en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar quedó impactada en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no esperaba ese anuncio en Survivor México 2022.
Los Otros votaron por Jacky en Survivor México 2022.
Nahomi usó su tótem para salvarse de la extinción de Survivor México 2022.
Julián usó su tótem para salvar a Cuchao de la extinción de Survivor México 2022.
Al no haber más oponente para la extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” pidió un poco de agua para extinguir el juego de la antorcha en Survivor México 2022.
Algo inédito sucedió en Survivor México 2022.
Jacky es eliminada de Survivor México 2022.

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