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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 8 de julio 2022?

Halcones y Jaguares lucharon por el tótem de inmunidad grupal. Nadie quiere ser eliminado de Survivor México. Lupita es la cuarta eliminada del reality.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Halcones buscan mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Ambas tribus desean el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Una lucha de poder para conseguir una calavera en Survivor México 2022.
Las tribus se enfrentan en equipos para ganar el tótem de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para ganar en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas y Lupita Galán en Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Jaguares deben votar por un integrante para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a la votación en Survivor México 2022.
Lupita rompe en llanto pues no imaginó que fuera muy feo el exilio de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas pide salir en lugar de Lupita en Survivor México 2022.
Tribu Halcón se libra de votar en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar queda sorprendida por la petición de Gabo en Survivor México 2022.
Aún así los Jaguares deben votar por otro integrante al duelo de extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todos los votos de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Yusef le pide a Gabo que no sea cobarde en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Warrior da inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tribu Halcón atestiguó el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar manda a tres integrantes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Santi Valverde en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Lupita Galán en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas concentrado en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santi logró librarse de la segunda ronda del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Gabo y Lupita en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares abrazaron a Lupita en Survivor México 2022.
Lupita Galán es eliminada de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Halcones buscan mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Ambas tribus desean el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Una lucha de poder para conseguir una calavera en Survivor México 2022.
Las tribus se enfrentan en equipos para ganar el tótem de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para ganar en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas y Lupita Galán en Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Jaguares deben votar por un integrante para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a la votación en Survivor México 2022.
Lupita rompe en llanto pues no imaginó que fuera muy feo el exilio de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas pide salir en lugar de Lupita en Survivor México 2022.
Tribu Halcón se libra de votar en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar queda sorprendida por la petición de Gabo en Survivor México 2022.
Aún así los Jaguares deben votar por otro integrante al duelo de extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todos los votos de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Yusef le pide a Gabo que no sea cobarde en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Warrior da inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tribu Halcón atestiguó el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar manda a tres integrantes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Santi Valverde en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Lupita Galán en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas concentrado en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santi logró librarse de la segunda ronda del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Gabo y Lupita en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares abrazaron a Lupita en Survivor México 2022.
Lupita Galán es eliminada de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Halcones buscan mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Ambas tribus desean el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Una lucha de poder para conseguir una calavera en Survivor México 2022.
Las tribus se enfrentan en equipos para ganar el tótem de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para ganar en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas y Lupita Galán en Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Jaguares deben votar por un integrante para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a la votación en Survivor México 2022.
Lupita rompe en llanto pues no imaginó que fuera muy feo el exilio de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas pide salir en lugar de Lupita en Survivor México 2022.
Tribu Halcón se libra de votar en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar queda sorprendida por la petición de Gabo en Survivor México 2022.
Aún así los Jaguares deben votar por otro integrante al duelo de extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todos los votos de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Yusef le pide a Gabo que no sea cobarde en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Warrior da inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tribu Halcón atestiguó el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar manda a tres integrantes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Santi Valverde en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Lupita Galán en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas concentrado en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santi logró librarse de la segunda ronda del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Gabo y Lupita en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares abrazaron a Lupita en Survivor México 2022.
Lupita Galán es eliminada de Survivor México 2022.

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