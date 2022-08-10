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FOTOS | La emoción a flor de piel por la comunicación Survivor México.

La tribu Jaguar triunfó por la carne asada. Los sobrevivientes desean ganar la comunicación Survivor México pero la tribu de Los Otros consiguió la victoria.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” emocionado por la recompensa de Survivor México 2022.
Jacky dice que la convivencia es muy amena en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Halcones emocionados por conocer la recompensa de Survivor México 2022.
Se enfrentan por un delicioso asado preparado al instante en Survivor México 2022.
En equipos tenían que llevar las pelotas en el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Evitar ser derribados por las pelotas que lanzaban sus contrincantes en Survivor México 2022.
Al final alinear 4 pelotas de su color en Survivor México 2022.
Juego de velocidad, balance y destreza en Survivor México 2022.
El equilibrio es fundamental para ganar la calavera en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 4 calaveras ganaba la recompensa en Survivor México 2022.
Riesgo de caer en la fosa y repetir el recorrido en Survivor México 2022.
Las tribus disfrutaban del olor de la carne asada en Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la deliciosa carne asada como recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao regresó después de recibir atención médica en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao explicó que tuvo un accidente en el refugio de Survivor México 2022.
Jaguares planean ganar la comunicación en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar un baúl en Survivor México 2022.
Otro compañero escalaba el poste para conseguir material para hacer fuego en Survivor México 2022.
Acomodarla para encender el fuego al derribar el pebetero de Survivor México 2022.
Atinarle al pebetero con las flechas que estaban en el baúl de Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego un video de un familiar de cada sobreviviente de Survivor México 2022.
Máxima velocidad para el recorrido en el circuito de Survivor México 2022.
Todos desean tener la comunicación Survivor México 2022.
La frustración de perder invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
La tribu de Los Otros ganó la comunicación Survivor México 2022.
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“Warrior” emocionado por la recompensa de Survivor México 2022.
Jacky dice que la convivencia es muy amena en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Halcones emocionados por conocer la recompensa de Survivor México 2022.
Se enfrentan por un delicioso asado preparado al instante en Survivor México 2022.
En equipos tenían que llevar las pelotas en el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Evitar ser derribados por las pelotas que lanzaban sus contrincantes en Survivor México 2022.
Al final alinear 4 pelotas de su color en Survivor México 2022.
Juego de velocidad, balance y destreza en Survivor México 2022.
El equilibrio es fundamental para ganar la calavera en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 4 calaveras ganaba la recompensa en Survivor México 2022.
Riesgo de caer en la fosa y repetir el recorrido en Survivor México 2022.
Las tribus disfrutaban del olor de la carne asada en Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la deliciosa carne asada como recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao regresó después de recibir atención médica en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao explicó que tuvo un accidente en el refugio de Survivor México 2022.
Jaguares planean ganar la comunicación en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar un baúl en Survivor México 2022.
Otro compañero escalaba el poste para conseguir material para hacer fuego en Survivor México 2022.
Acomodarla para encender el fuego al derribar el pebetero de Survivor México 2022.
Atinarle al pebetero con las flechas que estaban en el baúl de Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego un video de un familiar de cada sobreviviente de Survivor México 2022.
Máxima velocidad para el recorrido en el circuito de Survivor México 2022.
Todos desean tener la comunicación Survivor México 2022.
La frustración de perder invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
La tribu de Los Otros ganó la comunicación Survivor México 2022.
“Warrior” emocionado por la recompensa de Survivor México 2022.
Jacky dice que la convivencia es muy amena en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Halcones emocionados por conocer la recompensa de Survivor México 2022.
Se enfrentan por un delicioso asado preparado al instante en Survivor México 2022.
En equipos tenían que llevar las pelotas en el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Evitar ser derribados por las pelotas que lanzaban sus contrincantes en Survivor México 2022.
Al final alinear 4 pelotas de su color en Survivor México 2022.
Juego de velocidad, balance y destreza en Survivor México 2022.
El equilibrio es fundamental para ganar la calavera en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 4 calaveras ganaba la recompensa en Survivor México 2022.
Riesgo de caer en la fosa y repetir el recorrido en Survivor México 2022.
Las tribus disfrutaban del olor de la carne asada en Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la deliciosa carne asada como recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao regresó después de recibir atención médica en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao explicó que tuvo un accidente en el refugio de Survivor México 2022.
Jaguares planean ganar la comunicación en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar un baúl en Survivor México 2022.
Otro compañero escalaba el poste para conseguir material para hacer fuego en Survivor México 2022.
Acomodarla para encender el fuego al derribar el pebetero de Survivor México 2022.
Atinarle al pebetero con las flechas que estaban en el baúl de Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego un video de un familiar de cada sobreviviente de Survivor México 2022.
Máxima velocidad para el recorrido en el circuito de Survivor México 2022.
Todos desean tener la comunicación Survivor México 2022.
La frustración de perder invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
La tribu de Los Otros ganó la comunicación Survivor México 2022.

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