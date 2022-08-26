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FOTOS | Cardíaco enfrentamiento por la inmunidad de Survivor México.

Una nueva dinámica para los collares de inmunidad individual donde Jacky y Yusef resultaron victoriosos. La tribu Halcón ganó la inmunidad de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en juego dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los Otros desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Jaguares buscan librarse del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Nueva dinámica para conseguir inmunidad individual en Survivor México 2022.
Jaguares y algunos integrantes de Los Otros en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares, Halcones y Los Otros en juego de Survivor México 2022.
Solamente un sobreviviente ganará el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Integrantes de Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jacky ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Yusef también ganó su primer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Los Otros planean ganar el tótem de inmunidad de Survivor México 2022.
Halcones no pierden la esperanza en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Tenían que recorrer la playa con los cubos de Survivor México 2022.
Trasladar los cubos entre la red de Survivor México 2022.
Después acomodar los cubos en la estructura de Survivor México 2022.
Al final guiaban a su compañero para derribar los cubos de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Halcones logran empatar en Survivor México 2022.
Los Otros solo consiguieron 2 calaveras en Survivor México 2022.
Empate entre Jaguares y Halcones en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en juego dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los Otros desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Jaguares buscan librarse del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Nueva dinámica para conseguir inmunidad individual en Survivor México 2022.
Jaguares y algunos integrantes de Los Otros en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares, Halcones y Los Otros en juego de Survivor México 2022.
Solamente un sobreviviente ganará el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Integrantes de Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jacky ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Yusef también ganó su primer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Los Otros planean ganar el tótem de inmunidad de Survivor México 2022.
Halcones no pierden la esperanza en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Tenían que recorrer la playa con los cubos de Survivor México 2022.
Trasladar los cubos entre la red de Survivor México 2022.
Después acomodar los cubos en la estructura de Survivor México 2022.
Al final guiaban a su compañero para derribar los cubos de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Halcones logran empatar en Survivor México 2022.
Los Otros solo consiguieron 2 calaveras en Survivor México 2022.
Empate entre Jaguares y Halcones en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los Otros desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Jaguares buscan librarse del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Nueva dinámica para conseguir inmunidad individual en Survivor México 2022.
Jaguares y algunos integrantes de Los Otros en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares, Halcones y Los Otros en juego de Survivor México 2022.
Solamente un sobreviviente ganará el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Integrantes de Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jacky ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Yusef también ganó su primer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Los Otros planean ganar el tótem de inmunidad de Survivor México 2022.
Halcones no pierden la esperanza en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Tenían que recorrer la playa con los cubos de Survivor México 2022.
Trasladar los cubos entre la red de Survivor México 2022.
Después acomodar los cubos en la estructura de Survivor México 2022.
Al final guiaban a su compañero para derribar los cubos de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Halcones logran empatar en Survivor México 2022.
Los Otros solo consiguieron 2 calaveras en Survivor México 2022.
Empate entre Jaguares y Halcones en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.

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