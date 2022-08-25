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FOTOS | Salvajes enfrentamientos por la comunicación Survivor México.

Jaguares, Halcones y Los Otros se enfrentaron por dos jugosas recompensas. En una asombrosa batalla, la tribu Jaguar ganó la comunicación Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene todo listo para el juego de Survivor México 2022.
Tenían que enfrentarse individualmente en Survivor México 2022.
Con la bola demoledora tenían que derribar a su rival en Survivor México 2022.
Juego de fuerza y resistencia por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que derribar a sus oponentes de la plataforma de Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por la recompensa de Survivor México 2022.
Una deliciosa lasaña y refresco para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones contra Jaguares Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Sospechaban de una alianza entre Halcones y Los Otros en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió 5 calaveras en Survivor México 2022.
Los Otros no consiguieron calaveras en Survivor México 2022.
Los Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares desean la comunicación de Survivor México 2022.
Los Otros buscan desesperadamente una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Pruebas de equilibrio, fuerza y velocidad en Survivor México 2022.
Aguerridos sobrevivientes en Survivor México 2022.
Tenían que liberar el péndulo donde estaba su compañero de Survivor México 2022.
Entregarle las pelotas para encestarlas en Survivor México 2022.
Al encestar tres pelotas conseguían una calavera en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la competencia Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento en Survivor México 2022.
Triple empate por la comunicación de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la comunicación de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación de Survivor México 2022.
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“Warrior” tiene todo listo para el juego de Survivor México 2022.
Tenían que enfrentarse individualmente en Survivor México 2022.
Con la bola demoledora tenían que derribar a su rival en Survivor México 2022.
Juego de fuerza y resistencia por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que derribar a sus oponentes de la plataforma de Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por la recompensa de Survivor México 2022.
Una deliciosa lasaña y refresco para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones contra Jaguares Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Sospechaban de una alianza entre Halcones y Los Otros en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió 5 calaveras en Survivor México 2022.
Los Otros no consiguieron calaveras en Survivor México 2022.
Los Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares desean la comunicación de Survivor México 2022.
Los Otros buscan desesperadamente una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Pruebas de equilibrio, fuerza y velocidad en Survivor México 2022.
Aguerridos sobrevivientes en Survivor México 2022.
Tenían que liberar el péndulo donde estaba su compañero de Survivor México 2022.
Entregarle las pelotas para encestarlas en Survivor México 2022.
Al encestar tres pelotas conseguían una calavera en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la competencia Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento en Survivor México 2022.
Triple empate por la comunicación de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la comunicación de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego de Survivor México 2022.
Tenían que enfrentarse individualmente en Survivor México 2022.
Con la bola demoledora tenían que derribar a su rival en Survivor México 2022.
Juego de fuerza y resistencia por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que derribar a sus oponentes de la plataforma de Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por la recompensa de Survivor México 2022.
Una deliciosa lasaña y refresco para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones contra Jaguares Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Sospechaban de una alianza entre Halcones y Los Otros en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió 5 calaveras en Survivor México 2022.
Los Otros no consiguieron calaveras en Survivor México 2022.
Los Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares desean la comunicación de Survivor México 2022.
Los Otros buscan desesperadamente una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos de Survivor México 2022.
Pruebas de equilibrio, fuerza y velocidad en Survivor México 2022.
Aguerridos sobrevivientes en Survivor México 2022.
Tenían que liberar el péndulo donde estaba su compañero de Survivor México 2022.
Entregarle las pelotas para encestarlas en Survivor México 2022.
Al encestar tres pelotas conseguían una calavera en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la competencia Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento en Survivor México 2022.
Triple empate por la comunicación de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la comunicación de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación de Survivor México 2022.

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