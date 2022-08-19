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FOTOS | Frenético juego por la inmunidad grupal de Survivor México.

Los Otros arrasaron en la primera parte del juego por la inmunidad grupal de Survivor México. Yusef y Julián protagonizaron una discusión en Survivor.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene una suculenta recompensa en Survivor México 2022.
En parejas y atados con un arnés en Survivor México 2022.
Recolectar los cubos con los números en Survivor México 2022.
Y acomodarlos para terminar la ecuación correctamente del juego en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al enfrentamiento entre las tres tribus de Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Los Jaguares logran empatar el marcador de Survivor México 2022.
Una deliciosa pizza y refresco para los integrantes de la tribu ganadora del juego en Survivor México 2022.
Julián se molestó con la participación de Jacky en Survivor México 2022.
Viridiana le pidió a Julián que se calmara durante el juego de Survivor México 2022.
Yusef casi cae en las provocaciones de Julián en Survivor México 2022.
Los Halcones toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Otros solo consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Reñido juego por la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el primer tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Kenta pidió que Jacky se cambiara a Jaguares en Survivor México 2022.
Viridiana y Cyntia no quieren cambiarse a Los Otros en Survivor México 2022.
Los Halcones solo desean mantenerse unidos en Survivor México 2022.
Además del tótem, la tribu ganadora tendrá pay de queso y café en Survivor México 2022.
En parejas tenían que acomodar las letras de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir tres calaveras para ganar la inmunidad en Survivor México 2022.
Los Otros toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Complicada competencia por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Catalina y Jacky consiguieron la segunda calavera en Survivor México 2022.
Los Jaguares se quedaron cerca de la victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no consiguió calaveras en Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia a la tribu ganadora de la inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el primer tótem de inmunidad grupal de la semana en Survivor México 2022.
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“Warrior” tiene una suculenta recompensa en Survivor México 2022.
En parejas y atados con un arnés en Survivor México 2022.
Recolectar los cubos con los números en Survivor México 2022.
Y acomodarlos para terminar la ecuación correctamente del juego en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al enfrentamiento entre las tres tribus de Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Los Jaguares logran empatar el marcador de Survivor México 2022.
Una deliciosa pizza y refresco para los integrantes de la tribu ganadora del juego en Survivor México 2022.
Julián se molestó con la participación de Jacky en Survivor México 2022.
Viridiana le pidió a Julián que se calmara durante el juego de Survivor México 2022.
Yusef casi cae en las provocaciones de Julián en Survivor México 2022.
Los Halcones toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Otros solo consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Reñido juego por la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el primer tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Kenta pidió que Jacky se cambiara a Jaguares en Survivor México 2022.
Viridiana y Cyntia no quieren cambiarse a Los Otros en Survivor México 2022.
Los Halcones solo desean mantenerse unidos en Survivor México 2022.
Además del tótem, la tribu ganadora tendrá pay de queso y café en Survivor México 2022.
En parejas tenían que acomodar las letras de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir tres calaveras para ganar la inmunidad en Survivor México 2022.
Los Otros toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Complicada competencia por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Catalina y Jacky consiguieron la segunda calavera en Survivor México 2022.
Los Jaguares se quedaron cerca de la victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no consiguió calaveras en Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia a la tribu ganadora de la inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el primer tótem de inmunidad grupal de la semana en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una suculenta recompensa en Survivor México 2022.
En parejas y atados con un arnés en Survivor México 2022.
Recolectar los cubos con los números en Survivor México 2022.
Y acomodarlos para terminar la ecuación correctamente del juego en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al enfrentamiento entre las tres tribus de Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Los Jaguares logran empatar el marcador de Survivor México 2022.
Una deliciosa pizza y refresco para los integrantes de la tribu ganadora del juego en Survivor México 2022.
Julián se molestó con la participación de Jacky en Survivor México 2022.
Viridiana le pidió a Julián que se calmara durante el juego de Survivor México 2022.
Yusef casi cae en las provocaciones de Julián en Survivor México 2022.
Los Halcones toman la delantera en Survivor México 2022.
Los Otros solo consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Reñido juego por la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el primer tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Kenta pidió que Jacky se cambiara a Jaguares en Survivor México 2022.
Viridiana y Cyntia no quieren cambiarse a Los Otros en Survivor México 2022.
Los Halcones solo desean mantenerse unidos en Survivor México 2022.
Además del tótem, la tribu ganadora tendrá pay de queso y café en Survivor México 2022.
En parejas tenían que acomodar las letras de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir tres calaveras para ganar la inmunidad en Survivor México 2022.
Los Otros toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Complicada competencia por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Catalina y Jacky consiguieron la segunda calavera en Survivor México 2022.
Los Jaguares se quedaron cerca de la victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón no consiguió calaveras en Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia a la tribu ganadora de la inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el primer tótem de inmunidad grupal de la semana en Survivor México 2022.

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