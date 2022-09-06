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FOTOS | Inicia la fusión y todo cambia en Survivor México.

Los sobrevivientes juegan para convertirse en capitanes y se forman nuevas tribus. Las reglas cambian e inicia una nueva aventura en Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

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