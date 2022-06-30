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FOTOS | ¿Quién ganó el collar de inmunidad Survivor 30 junio 2022?

Halcones y Jaguares se enfrentan en la playa por una jugosa recompensa. Gabo Cuevas y David García consiguieron los collares de inmunidad Survivor.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Catalina y Rogelio fueron mandados al exilio de Survivor México 2022.
Los ganadores del collar se enfrentan en un juego por ventaja en Survivor México 2022.
Halcones inician el juego de Survivor México 2022.
Emocionante juego de resistencia en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Christian, Yusef y David en juego por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
David ganó collar de inmunidad de la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares en juego por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Lupita y David concentrados en Survivor México 2022.
El resto de los Jaguares desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Gabo nuevamente ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene algo preparado para los ganadores en Survivor México 2022.
Se enfrentaron para ganar una ventaja en Survivor México 2022.
David resultó ganador de la ventaja en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero tiene una jugosa recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares desean conseguir una victoria en Survivor México 2022.
Halcones planean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el puente colgante de Survivor México 2022.
Conseguir las piezas que estaban en una plataforma de Survivor México 2022.
Nadar hasta la orilla con las piezas del rompecabezas de Survivor México 2022.
Armar el rompecabezas lo más rápido posible en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza y velocidad en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Warrior se encarga de revisar que el rompecabezas sea armado correctamente en Survivor México 2022.
Todo por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Una reñida lucha por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Catalina y Rogelio fueron mandados al exilio de Survivor México 2022.
Los ganadores del collar se enfrentan en un juego por ventaja en Survivor México 2022.
Halcones inician el juego de Survivor México 2022.
Emocionante juego de resistencia en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Christian, Yusef y David en juego por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
David ganó collar de inmunidad de la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares en juego por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Lupita y David concentrados en Survivor México 2022.
El resto de los Jaguares desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Gabo nuevamente ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene algo preparado para los ganadores en Survivor México 2022.
Se enfrentaron para ganar una ventaja en Survivor México 2022.
David resultó ganador de la ventaja en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero tiene una jugosa recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares desean conseguir una victoria en Survivor México 2022.
Halcones planean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el puente colgante de Survivor México 2022.
Conseguir las piezas que estaban en una plataforma de Survivor México 2022.
Nadar hasta la orilla con las piezas del rompecabezas de Survivor México 2022.
Armar el rompecabezas lo más rápido posible en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza y velocidad en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Warrior se encarga de revisar que el rompecabezas sea armado correctamente en Survivor México 2022.
Todo por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Una reñida lucha por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Catalina y Rogelio fueron mandados al exilio de Survivor México 2022.
Los ganadores del collar se enfrentan en un juego por ventaja en Survivor México 2022.
Halcones inician el juego de Survivor México 2022.
Emocionante juego de resistencia en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Christian, Yusef y David en juego por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
David ganó collar de inmunidad de la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares en juego por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Lupita y David concentrados en Survivor México 2022.
El resto de los Jaguares desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Gabo nuevamente ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene algo preparado para los ganadores en Survivor México 2022.
Se enfrentaron para ganar una ventaja en Survivor México 2022.
David resultó ganador de la ventaja en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero tiene una jugosa recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares desean conseguir una victoria en Survivor México 2022.
Halcones planean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el puente colgante de Survivor México 2022.
Conseguir las piezas que estaban en una plataforma de Survivor México 2022.
Nadar hasta la orilla con las piezas del rompecabezas de Survivor México 2022.
Armar el rompecabezas lo más rápido posible en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza y velocidad en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Warrior se encarga de revisar que el rompecabezas sea armado correctamente en Survivor México 2022.
Todo por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Una reñida lucha por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.

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