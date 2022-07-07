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FOTOS | ¿Quién ganó el collar de inmunidad Survivor del 7 julio 2022?

En una prueba de concentración, Julián y Ceriani ganaron el collar de inmunidad Survivor México. En una dinámica, Gabo sustituirá a Karim en el exilio.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” puso en juego los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Lupita, Gabo y Cyntia en juego de resistencia de Survivor México 2022.
Tenían que resistir el mayor tiempo posible en Survivor México 2022.
Evitando que la pelota cayera de la plataforma en Survivor México 2022.
Una rigurosa prueba de concentración en Survivor México 2022.
Además de los collares “Warrior” tiene una sorpresa en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Concentración de Fátima por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Saadi, David y Julián concentrados en Survivor México 2022.
Juego de alta concentración y resistencia en Survivor México 2022.
Julián consigue el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Lupita en juego por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Ceriani consigue el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares buscan repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por una gran recompensa en Survivor México 2022.
Una canoa y equipo de pesca en juego de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que conseguir las cuerdas de las balsas de Survivor México 2022.
Llevar la cuerda hasta la playa de Survivor México 2022.
Y excavar para encontrar los costales de Survivor México 2022.
Juego a ganar 4 calaveras en Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que colocar las cuerdas y excavar en la zona indicada de Survivor México 2022.
Jaguares celebrando en Survivor México 2022.
Duelo mixto entre Halcones y Jaguares de Survivor México 2022.
Sobrevivientes concentrados en conseguir la victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” puso en juego los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Lupita, Gabo y Cyntia en juego de resistencia de Survivor México 2022.
Tenían que resistir el mayor tiempo posible en Survivor México 2022.
Evitando que la pelota cayera de la plataforma en Survivor México 2022.
Una rigurosa prueba de concentración en Survivor México 2022.
Además de los collares “Warrior” tiene una sorpresa en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Concentración de Fátima por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Saadi, David y Julián concentrados en Survivor México 2022.
Juego de alta concentración y resistencia en Survivor México 2022.
Julián consigue el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Lupita en juego por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Ceriani consigue el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares buscan repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por una gran recompensa en Survivor México 2022.
Una canoa y equipo de pesca en juego de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que conseguir las cuerdas de las balsas de Survivor México 2022.
Llevar la cuerda hasta la playa de Survivor México 2022.
Y excavar para encontrar los costales de Survivor México 2022.
Juego a ganar 4 calaveras en Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que colocar las cuerdas y excavar en la zona indicada de Survivor México 2022.
Jaguares celebrando en Survivor México 2022.
Duelo mixto entre Halcones y Jaguares de Survivor México 2022.
Sobrevivientes concentrados en conseguir la victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso en juego los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Lupita, Gabo y Cyntia en juego de resistencia de Survivor México 2022.
Tenían que resistir el mayor tiempo posible en Survivor México 2022.
Evitando que la pelota cayera de la plataforma en Survivor México 2022.
Una rigurosa prueba de concentración en Survivor México 2022.
Además de los collares “Warrior” tiene una sorpresa en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Concentración de Fátima por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Saadi, David y Julián concentrados en Survivor México 2022.
Juego de alta concentración y resistencia en Survivor México 2022.
Julián consigue el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Lupita en juego por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Ceriani consigue el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares buscan repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por una gran recompensa en Survivor México 2022.
Una canoa y equipo de pesca en juego de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que conseguir las cuerdas de las balsas de Survivor México 2022.
Llevar la cuerda hasta la playa de Survivor México 2022.
Y excavar para encontrar los costales de Survivor México 2022.
Juego a ganar 4 calaveras en Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que colocar las cuerdas y excavar en la zona indicada de Survivor México 2022.
Jaguares celebrando en Survivor México 2022.
Duelo mixto entre Halcones y Jaguares de Survivor México 2022.
Sobrevivientes concentrados en conseguir la victoria en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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