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FOTOS | Impactante concejo tribal extraordinario en Survivor México.

Después del juego por la comunicación, “Warrior” convocó un concejo tribal extraordinario en Survivor México con la llegada de Catalina, Saadi, Kenta y Julián.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Una carta de sus familiares y unas deliciosas brochetas como recompensa en Survivor México 2022.
Halcones conmocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos deliciosas brochetas para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
En parejas tenían que recorrer el circuito de obstáculos del juego en Survivor México 2022.
Recolectar las piezas de madera en Survivor México 2022.
Intentar llenar la red con los cocos de Survivor México 2022.
Jaguares desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Recorrido en parejas por comunicación en Survivor México 2022.
Tenían que colocar la red con los colores indicados en Survivor México 2022.
Colocar las piezas de madera de acuerdo al color marcado en Survivor México 2022.
Lanzar los cocos para llenar las redes de cada color en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en Survivor México 2022.
Reñido juego por la comunicación en Survivor México 2022.
Sincronía y destreza por recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean remontar en el marcador de Survivor México 2022.
Cuchao decidió permanecer en la tribu Halcón de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación en Survivor México 2022.
“Warrior” convocó un concejo tribal extraordinario en Survivor México 2022.
Halcones recibirán noticias de Kenta en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares reciben una noticia impactante en Survivor México 2022.
Jaguares aún no saben nada de Julián en Survivor México 2022.
Halcones tenían que cubrirse los ojos con su bandana en Survivor México 2022.
“Warrior” pidió que no vieran la sorpresa que les espera en Survivor México 2022.
Catalina y Saadi regresan a Survivor México 2022.
Jaguares sorprendidos al ver a sus excompañeras en Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la noticia de la nueva tribu en Survivor México 2022.
Julián, Kenta, Catalina y Saadi conforman la tribu de “Los Otros” en Survivor México 2022.
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“Warrior” tiene una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Una carta de sus familiares y unas deliciosas brochetas como recompensa en Survivor México 2022.
Halcones conmocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos deliciosas brochetas para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
En parejas tenían que recorrer el circuito de obstáculos del juego en Survivor México 2022.
Recolectar las piezas de madera en Survivor México 2022.
Intentar llenar la red con los cocos de Survivor México 2022.
Jaguares desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Recorrido en parejas por comunicación en Survivor México 2022.
Tenían que colocar la red con los colores indicados en Survivor México 2022.
Colocar las piezas de madera de acuerdo al color marcado en Survivor México 2022.
Lanzar los cocos para llenar las redes de cada color en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en Survivor México 2022.
Reñido juego por la comunicación en Survivor México 2022.
Sincronía y destreza por recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean remontar en el marcador de Survivor México 2022.
Cuchao decidió permanecer en la tribu Halcón de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación en Survivor México 2022.
“Warrior” convocó un concejo tribal extraordinario en Survivor México 2022.
Halcones recibirán noticias de Kenta en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares reciben una noticia impactante en Survivor México 2022.
Jaguares aún no saben nada de Julián en Survivor México 2022.
Halcones tenían que cubrirse los ojos con su bandana en Survivor México 2022.
“Warrior” pidió que no vieran la sorpresa que les espera en Survivor México 2022.
Catalina y Saadi regresan a Survivor México 2022.
Jaguares sorprendidos al ver a sus excompañeras en Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la noticia de la nueva tribu en Survivor México 2022.
Julián, Kenta, Catalina y Saadi conforman la tribu de “Los Otros” en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Una carta de sus familiares y unas deliciosas brochetas como recompensa en Survivor México 2022.
Halcones conmocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos deliciosas brochetas para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
En parejas tenían que recorrer el circuito de obstáculos del juego en Survivor México 2022.
Recolectar las piezas de madera en Survivor México 2022.
Intentar llenar la red con los cocos de Survivor México 2022.
Jaguares desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Recorrido en parejas por comunicación en Survivor México 2022.
Tenían que colocar la red con los colores indicados en Survivor México 2022.
Colocar las piezas de madera de acuerdo al color marcado en Survivor México 2022.
Lanzar los cocos para llenar las redes de cada color en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en Survivor México 2022.
Reñido juego por la comunicación en Survivor México 2022.
Sincronía y destreza por recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean remontar en el marcador de Survivor México 2022.
Cuchao decidió permanecer en la tribu Halcón de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación en Survivor México 2022.
“Warrior” convocó un concejo tribal extraordinario en Survivor México 2022.
Halcones recibirán noticias de Kenta en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares reciben una noticia impactante en Survivor México 2022.
Jaguares aún no saben nada de Julián en Survivor México 2022.
Halcones tenían que cubrirse los ojos con su bandana en Survivor México 2022.
“Warrior” pidió que no vieran la sorpresa que les espera en Survivor México 2022.
Catalina y Saadi regresan a Survivor México 2022.
Jaguares sorprendidos al ver a sus excompañeras en Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la noticia de la nueva tribu en Survivor México 2022.
Julián, Kenta, Catalina y Saadi conforman la tribu de “Los Otros” en Survivor México 2022.

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