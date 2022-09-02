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FOTOS |Riguroso juego por inmunidad Survivor México 2 septiembre 2022.

Jaguares, Halcones y Los Otros se enfrentaron a un juego de destreza por inmunidad grupal. Yusef y Kenta ganaron el collar de inmunidad Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares en ceremonia por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Catalina reveló que recibió amenazas de Jacky en Survivor México 2022.
Cathe quiere ganar el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse agarrados de la cuerda de Survivor México 2022.
“Warrior” dividió a las tribus en dos equipos de Survivor México 2022.
El equipo de la moneda de plata inició el juego en Survivor México 2022.
Todos desean la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Juego de resistencia y equilibrio en Survivor México 2022.
El último collar de inmunidad antes de la fusión de Survivor México 2022.
El tiempo transcurre en Survivor México 2022.
Riguroso juego por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Kenta ganó su tercer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Aguerridos sobrevivientes de Survivor México 2022.
Yusef ganó su segundo collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
A Halcones les urge ganar en Survivor México 2022.
Saadi dice que no entiende la actitud de Jacky en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar tres cubos en Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de Survivor México 2022.
Juntar 9 cubos en total para el juego de Survivor México 2022.
Acomodar los cubos en el orden indicado en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Todos desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Los Halcones consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Juego de memoria y velocidad en Survivor México 2022.
Complicado juego por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros tendrán que sentenciar a un integrante a la extinción de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares en ceremonia por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Catalina reveló que recibió amenazas de Jacky en Survivor México 2022.
Cathe quiere ganar el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse agarrados de la cuerda de Survivor México 2022.
“Warrior” dividió a las tribus en dos equipos de Survivor México 2022.
El equipo de la moneda de plata inició el juego en Survivor México 2022.
Todos desean la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Juego de resistencia y equilibrio en Survivor México 2022.
El último collar de inmunidad antes de la fusión de Survivor México 2022.
El tiempo transcurre en Survivor México 2022.
Riguroso juego por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Kenta ganó su tercer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Aguerridos sobrevivientes de Survivor México 2022.
Yusef ganó su segundo collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
A Halcones les urge ganar en Survivor México 2022.
Saadi dice que no entiende la actitud de Jacky en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar tres cubos en Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de Survivor México 2022.
Juntar 9 cubos en total para el juego de Survivor México 2022.
Acomodar los cubos en el orden indicado en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Todos desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Los Halcones consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Juego de memoria y velocidad en Survivor México 2022.
Complicado juego por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros tendrán que sentenciar a un integrante a la extinción de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares en ceremonia por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Catalina reveló que recibió amenazas de Jacky en Survivor México 2022.
Cathe quiere ganar el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse agarrados de la cuerda de Survivor México 2022.
“Warrior” dividió a las tribus en dos equipos de Survivor México 2022.
El equipo de la moneda de plata inició el juego en Survivor México 2022.
Todos desean la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Juego de resistencia y equilibrio en Survivor México 2022.
El último collar de inmunidad antes de la fusión de Survivor México 2022.
El tiempo transcurre en Survivor México 2022.
Riguroso juego por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Kenta ganó su tercer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Aguerridos sobrevivientes de Survivor México 2022.
Yusef ganó su segundo collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
A Halcones les urge ganar en Survivor México 2022.
Saadi dice que no entiende la actitud de Jacky en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar tres cubos en Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de Survivor México 2022.
Juntar 9 cubos en total para el juego de Survivor México 2022.
Acomodar los cubos en el orden indicado en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Todos desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Los Halcones consiguieron una calavera en Survivor México 2022.
Juego de memoria y velocidad en Survivor México 2022.
Complicado juego por inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Los Otros tendrán que sentenciar a un integrante a la extinción de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.

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